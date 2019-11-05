Muğla'da sağanak etkili oldu

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu.



İlçede gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.



Kıbrıs Şehitleri Caddesinde, su giderlerinin tıkanması nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Ekipler yolu açmak için bölgede çalışma başlattı.



Bazı araçlar yolda biriken suda kaldı. Sürücülerin çoğu ise araçlarını yol kenarına park etti, suyun tahliye edilmesini bekledi.



Yağıştan etkilenen çok sayıda caddede tıkanan rögar kapaklarını yurttaşlar kendi çabalarıyla açtı.



Çarşı Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. İşletme yetkilileri ve çalışanlar, dükkanlardaki suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.



Dere Sokak'ta ise yağış nedeniyle yolda hasar oluştu. Zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.



İlçede gece boyunca elektrik kesintileri ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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