Çin'den ABD'ye silah satışı tepkisi
Çin'den ABD'ye silah satışı tepkisi
9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
Apaydın'dan sürücülere
Apaydın'dan sürücülere "plakaları yenileyin" uyarısı
Taksim'de park halindeki otomobil yandı
Taksim'de park halindeki otomobil yandı

Muğla'da sıcak hava asfalt eritti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sıcak hava bazı noktalarda asfaltın erimesine neden oldu

Muğla'da sıcak hava asfalt eritti

Hava sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde eriyen asfalt, sürücülere zor onlar yaşattı.

Yanıklar Mahallesi'nden Yeşil Vadi mesire alanına ulaşımı sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik bölümde sıcak hava nedeniyle asfalt eridi.



Yolun büyük bölümünde sıvı hale gelen asfalt nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, otomobillerine zift bulaştırmamak için yavaş ilerlerken bazıları da yol kenarındaki toprak alandan gitmeyi tercih etti. 

Sürücülerden Atilla Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava nedeniyle serinlemek için akarsu kenarlarına gittiklerini söyledi. Karademir, şehir merkezinin daha sıcak olduğunu, bazı noktalarda asfaltın erimesi nedeniyle araçların tekerleklerinden taş fırladığını ifade etti.



Eriyen asfalt nedeniyle kaza yapmamak için yavaş ilerlediklerini belirten Adem Önal ise "Hava çok sıcak. Asfaltlar erimiş, yollar perişan halde. Bir kaza yaşanmaması için yavaş yavaş gidiyoruz. Havalar sıcak olduğu için soğuk suya geldik." dedi.



Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklığın salı gününe kadar 40 derecenin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Etiketler; #sıcak hava #muğla
banner863
Önceki Haber
FETÖ'nün firari adliye imamı Ahmet Türkmen yakalandı
Sonraki Haber
İstanbul Taksim'de park halindeki otomobil yandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.