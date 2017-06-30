Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sıcak hava bazı noktalarda asfaltın erimesine neden oldu

Hava sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde eriyen asfalt, sürücülere zor onlar yaşattı.



Yanıklar Mahallesi'nden Yeşil Vadi mesire alanına ulaşımı sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik bölümde sıcak hava nedeniyle asfalt eridi.







Yolun büyük bölümünde sıvı hale gelen asfalt nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, otomobillerine zift bulaştırmamak için yavaş ilerlerken bazıları da yol kenarındaki toprak alandan gitmeyi tercih etti.



Sürücülerden Atilla Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava nedeniyle serinlemek için akarsu kenarlarına gittiklerini söyledi. Karademir, şehir merkezinin daha sıcak olduğunu, bazı noktalarda asfaltın erimesi nedeniyle araçların tekerleklerinden taş fırladığını ifade etti.







Eriyen asfalt nedeniyle kaza yapmamak için yavaş ilerlediklerini belirten Adem Önal ise "Hava çok sıcak. Asfaltlar erimiş, yollar perişan halde. Bir kaza yaşanmaması için yavaş yavaş gidiyoruz. Havalar sıcak olduğu için soğuk suya geldik." dedi.







Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklığın salı gününe kadar 40 derecenin üzerinde seyredeceğini bildirdi.



