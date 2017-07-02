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Muğla'da sıcak hava

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü Muğla'da, vatandaşlar ve turistler deniz kenarlarında serinlemeye çalıştı

Muğla'da sıcak hava

Muğla'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler denize girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 41 derece, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'da yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.
Akyaka, Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde yoğunluğa neden olan tatilciler, serinlemek için sık sık denizde yüzdü. Bazı vatandaşlar plajda top oynamayı tercih ederken, bazıları ise iskele ve kayaların üzerinden denize atladı. Bazı aileler de daha serin olan ormanlık alanda piknik yaparak hafta sonu tatilinin tadını çıkardı.
Yakın illerden günübirlik turlarla Akyaka'ya gelen yerli turistler ise Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen tekne turlarına katıldı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmı kanolarla gezdi.
Fethiye'nin Ölüdeniz sahilinde ise deniz suyu sıcaklığı 30 derece ölçüldü. Sahillerde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı. Turistler, Ölüdeniz'deki Belceğiz ve Kumburnu plajlarında denize girdi.
Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, burada şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yoğunluk #sıcak hava #sahil #muğla
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