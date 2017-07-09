Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Marmaris Jandarma Komutanlığı ve Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol uygulamasında yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüste yapılan aramada, bir valizin içinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.



Valizin sahibi E.Ç. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.