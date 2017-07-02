15. Dalaman-Göcek-Pırnaz Yayla Yürüyüşü kapsamında düzenlenen kortejde, develerin üzerinde temsili Yörük göçü gerçekleştirildi

15. Dalaman-Göcek-Pırnaz Yayla Yürüyüşü kapsamında düzenlenen kortejde, develerin üzerinde Yörük göçü canlandırıldı.

Dalaman ilçesinde bu yıl 15’incisi düzenlenen Dalaman-Göcek-Pırnaz Yayla Yürüyüşü, temsili Yörük göçü kortej geçişiyle başladı. Temsili göçte renkli görüntüler oluştu.

Şenlik için Türkiye’nin birçok ilinden gelen Türkmen ve Kötekli Yörükleri, Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Deve, keçi ve koyunların da yer aldığı kortej, Atatürk Caddesi'nden geçerek açık pazar yerine ulaştı. Develer üzerinde, geleneksel kıyafetleriyle Yörükler, temsili Yörük göçünü canlandırdı. Bazı turistler temsili göçü cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, temsili Yörük göçünün startının Dalaman’dan verildiğini söyledi.

Türkiye'nin tüm illerinden Türkmen ve Kötekli Yörüklerinin Dalaman'da bulunduğunu belirten Şaşmaz, "Devesiyle, keçisiyle, oğlağıyla ve bıdığıyla hepsi bir Dalaman'da. Bu geleneği devam ettirmeliyiz. Yörüklüğün gerçek anlamda kültürel varlığını bir yere oturtmak ve kalıcı hale getirmek amacındayız. Bir Yörük çocuğu olarak bu kültüre sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Dalaman Yörük Obaları Derneği Başkanı Kadriye Efe de birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Muğla'da 6 dernek olduğunu ifade eden Efe, "Vatan diyoruz, bayrak diyoruz, birliktelik diyoruz. Kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Etkinliklerimiz Göcek ve Çöğmen'de devam edecek." diye konuştu.