Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.



Kafaca Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, makilik alana sıçradı.



Yangına, havadan yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı ile karadan da Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.



Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, 2 hektar kadar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.



Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başlarken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.