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Muğla'da zeytinlik yangını

Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alandaki 300 zeytin ağacı yandı

Muğla'da zeytinlik yangını

 Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar zeytinlik alan zarar gördü.

Girmeler Mahallesi'nde Nadi Kaya ve Durmuş Ali Kaya'ya ait zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 30 yangın söndürme işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 2 hektar alandaki 300 zeytin ağacı yandı.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytinlik alan yangın #seydikemer #muğla #itfaiye #arazöz
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