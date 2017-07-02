Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar zeytinlik alan zarar gördü.
Girmeler Mahallesi'nde Nadi Kaya ve Durmuş Ali Kaya'ya ait zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 30 yangın söndürme işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 2 hektar alandaki 300 zeytin ağacı yandı.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alandaki 300 zeytin ağacı yandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar zeytinlik alan zarar gördü.