Datça Emecik Mahallesi'nde, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta, Yılancık Boğazı Mevkii'nde başlayan orman yangını ters rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Datça Emecik Mahallesi'nde, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta, Yılancık Boğazı Mevkii'nde başlayan orman yangını ters rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.



Saat 22: 00 sıralarında başladığı belirtilen yangına ekipler müdahale etti. Ters rüzgar etkisi geçince yangın kontrol altına alındı.



Datça Belediyesi Katı Atık Tesisleri'nin bulunduğu yol kenarında başladığı belirtilen yangın, ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili oldu.