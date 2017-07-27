Muğla Fethiye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla Fethiye'de deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Fethiye'de saat 16:36'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.





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