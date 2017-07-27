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Muğla Fethiye'de deprem (Son depremler)

Muğla Fethiye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla Fethiye'de deprem (Son depremler)

Muğla Fethiye'de deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Fethiye'de saat 16:36'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #fethiye #deprem
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