Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 21:59'da Muğla Fethiye'de 3.8 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
AFAD'a göre deprem yerin 6.7 km derinliğinde meydana geldi.
ulusal.com.tr
Muğla Fethiye'de 3.8 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 21:59'da Muğla Fethiye'de 3.8 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi.