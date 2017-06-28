Muğla Fethiye'de 3.8 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 21:59'da Muğla Fethiye'de 3.8 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.



AFAD'a göre deprem yerin 6.7 km derinliğinde meydana geldi.





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