Saat 11.33'te Muğla'nın Milas ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Milas ilçesinde deprem oldu.



Saat 11.33'te meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 3,6 olarak; Kandilli Rasathanesi ise 3,5 olarak açıkladı.



Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Bu arada Muğla'da büyüklükleri değişen şekilde depremler meydana geliyor.



ulusal.com.tr



