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Muğla Milas'ta "Engelsiz plajı" yapıldı

Muğla Milas sahillerinde engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmesi için "Engelsiz plajı" yapıldı. Kentin 9 noktasındaki sahillerde engelli vatandaşlar denize rahatlıkla girebiliyor.

Muğla Milas'ta "Engelsiz plajı" yapıldı

Engelli vatandaşların yaşamın her anına dahil olabilmelerini sağlamak amacıyla yeni projeler hayata geçiriliyor. 

Bu projelerden biri de "Engellsiz plaj." Bu proje kapsamında 3 yıldır Milas sahilinde engelli yurttaşlara hizmet veriyor. Vatandaşlar bu plajdan ücretsiz olarak yararlanıyor. 

Aynı zamanda plajlara ulaşımda engelliler için ücretsiz veriliyor.

Muğla'da, Dalaman Sarsala , Datça Hastaneönü, Ortaca Sarçed, Ula Akyaka, Milas Ören, Bodrum Kumbahçe,  Fethiye Aksazlar, Datça Karaincir ve Bodrum Turgut Reis plajlarında engelli vatandaşlar rahatlıkla denize girebiliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #milas
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