Muğla Milas sahillerinde engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmesi için "Engelsiz plajı" yapıldı. Kentin 9 noktasındaki sahillerde engelli vatandaşlar denize rahatlıkla girebiliyor.

Engelli vatandaşların yaşamın her anına dahil olabilmelerini sağlamak amacıyla yeni projeler hayata geçiriliyor.



Bu projelerden biri de "Engellsiz plaj." Bu proje kapsamında 3 yıldır Milas sahilinde engelli yurttaşlara hizmet veriyor. Vatandaşlar bu plajdan ücretsiz olarak yararlanıyor.



Aynı zamanda plajlara ulaşımda engelliler için ücretsiz veriliyor.



Muğla'da, Dalaman Sarsala , Datça Hastaneönü, Ortaca Sarçed, Ula Akyaka, Milas Ören, Bodrum Kumbahçe, Fethiye Aksazlar, Datça Karaincir ve Bodrum Turgut Reis plajlarında engelli vatandaşlar rahatlıkla denize girebiliyor.





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