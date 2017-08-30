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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sahilde kutlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sahilde kutlandı. Yerli ve yabancı turistler giydikleri beyaz ve kırmızı tişörtlerle Türk bayrağı görüntüsü oluşturdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sahilde kutlandı
Yerli ve yabancı turistler bir araya geldi. Türk bayrağı oluşturdu.

Muğla'nın Ölüdeniz Mahallesindeki Kumburnu Plajı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe tatilciler kırmızı ve beyaz tişörtle katıldı.

Daha önce yere çizilen bayrak üzerindeki yerlerini alan turistler 500 metrekarelik Türk bayrağı görüntüsü oluşturdu. 

Bir grup yerli ve yabancı turist 24 metrelik Türk bayrağıyla denize girip "Ne mutlu Türküm diyene." dedi.

Milli Mücadele Kahramanlarımızdan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir de bir konuşma yaptı. 

Karabekir, o dönemde ülkenin her yerinin işgal edildiğini ve emperyalist devletlerin izni olmadan hiç bir şeyin yapılamadığını belirtti. 



ulusal.com.tr
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