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Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştıma Esntitüsü'nün verilerine göre; deprem saat 17.03'te, yerin 1.4 km derinliğinde gerçekleşti.



 

Etiketler; #deprem #muğla #gökova #gökova körfezi
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