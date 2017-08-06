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Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre yerin 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki deprem saat 17.21'de oldu.

Etiketler; #deprem #muğla #gökova #gökova körfezi
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