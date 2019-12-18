Muğla turizm sezonunu yükselişle kapattı

Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Datça… Hemen her bölgesiyle özellikle yaz aylarında turist akınına uğrayan bir kıyı kenti Muğla… Deniz, kum ve güneşin yanı sıra farklı medeniyetlerden izler taşıyan tarihi mekanlarıyla kültür turizmine de katkı sağlıyor.

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Muğla'ya gelen turist sayısı, geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 17 arttı. Valilik verilerine göre, 2019 yılında 3 milyon 240 bin 840 yabancı turist Muğla'yı ziyaret etti.

Muğla en çok İngiliz turistlerin ilgisini cezbediyor. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla, bu yıl 1 milyon 128 bin 416 İngiliz turisti ağırladı. İngilizleri, 512 bin 863 kişiyle Ruslar ve 200 bin 619 kişiyle Ukraynalılar takip ediyor.

Doğa sporları için de uygun bir coğrafyaya sahip Muğla'da, Fethiye Babadağ semalarından paraşütle atlama yapanların sayısı da 2019 yılı ekim sonu itibariyle 165 bine ulaştı.

ulusal.com.tr

