Saat 00:40'da Muğla Ula'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla Ula'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:40'da Muğla Ula'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.





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