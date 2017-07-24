Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı
Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı
Bozdağ'dan flaş Almanya açıklaması: İşin aslı şu...
Bozdağ'dan flaş Almanya açıklaması: İşin aslı şu...
'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'
'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!

Muğlalı Ayşe ninenin can yoldaşları

Bazen küçük şeylerle mutlu olur ve hayata daha sıkı bağlanır insan. İşte bunun en güzel örneklerinden biri de Muğlalı Ayşe nine.

Muğlalı Ayşe ninenin can yoldaşları
Bu şirin, küçük civcviler Muğlalı Ayşe ninenin can yoldaşları. Onun neşe kaynağı. 

Onları elleriyle besliyor, öperek seviyor 87 yaşındaki Ayşe Küçükköse... Bodrum'da yalnız yaşadığı evinin bahçesinde besliyor civcivlerini. 

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde kendi canını kurtarmak yerine, can yoldaşlarını kurtarmanın derdine düşmüş. 

Depremde evinin bir kısmı yıkıldı Ayşe ninenin. Ama onu en çok üzen elleriyle büyüttüğü 4 civcivinin enkazın altında kalması oldu. 

O anları anlatırken ise gözyaşlarını tutamadı Ayşe nine. 


ulusal.com.tr
Önceki Haber
Yörükler şenlikte buluştu
Sonraki Haber
Çin'in Suriye özel temsilcisi Ankara'da
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.