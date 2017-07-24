Bu şirin, küçük civcviler Muğlalı Ayşe ninenin can yoldaşları. Onun neşe kaynağı.
Onları elleriyle besliyor, öperek seviyor 87 yaşındaki Ayşe Küçükköse... Bodrum'da yalnız yaşadığı evinin bahçesinde besliyor civcivlerini.
Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde kendi canını kurtarmak yerine, can yoldaşlarını kurtarmanın derdine düşmüş.
Depremde evinin bir kısmı yıkıldı Ayşe ninenin. Ama onu en çok üzen elleriyle büyüttüğü 4 civcivinin enkazın altında kalması oldu.
O anları anlatırken ise gözyaşlarını tutamadı Ayşe nine.
ulusal.com.tr
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