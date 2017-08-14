Muğla’da sarsıntılar devam ediyor. Milas’ta sabah saat 5.43’te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Ege bölgesindeki depremler sürüyor. Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde sarsıntılar devam ediyor.



Dün akşam 19.50’de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Milas, sabah saat 5.43’te 4.7 büyüklüğünde bir deprem sallandı.



Art arda yaşanan depremler ve artçı dalgalar vatandaşı tedirgin etti.



Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıkladı.



Geçen ay Bodrum'da 6.3 büyüklüğünde deprem olmuş ve Gümbet mevkiinde küçük bir tsunami yaşanmıştı.





ulusal.com.tr