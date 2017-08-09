Kastamonu'da deniz yok ancak onlar adeta deniz keyfini yaşıyor. Muhtar Vural Ünlü, TIR'ın dorsesini havuza çevirdi.

Sıcaktan bunaldılar; kendilerince bir çözüm buldular.



Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir muhtar, TIR dorsesini su ile doldurarak "mobil havuz"a çevirdi.



Denize gitme imkanı bulamayanlar TIR'ın dorsesini havuuz yaptılar.



Dorsenin üst bölümüne yapılan tramplenden atlayan vatandaşlar, deniz yatağına da yatarak "dorse havuz"un tadını çıkarıyor.



Vatandaşlar dorse havuzumuzun yanına masa, sandalye ve güneşten korunmaları için şemsiye de koyarak deniz keyfini yaşıyor..





ulusal.com.tr