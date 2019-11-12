Muş'ta 17 sığınak imha edildi
İç güvenlik operasyonları devam ediyor. Muş'ta "Kıran-5" operasyonu kapsamında 17 sığınak imha edildi.
YURT 12.11.2019, 17:01
Yurtiçinde PKK'lıların kış üslenmesine geçit verilmiyor.
Muş'ta yapılan "Kıran-5" operasyonu kapsamında Valilik açıklama yaptı.
7-9 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonda toplam 17 sığınak kullanılmaz hale getirildi.
Arama tarama çalışmaları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve gıda malzemasi bulundu.
Tuzaklı 5 el yapımı patlayıcı da imha edildi.
ulusal.com.tr
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