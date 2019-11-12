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Muş'ta 17 sığınak imha edildi

İç güvenlik operasyonları devam ediyor. Muş'ta "Kıran-5" operasyonu kapsamında 17 sığınak imha edildi.

YURT 12.11.2019, 17:01
Muş'ta 17 sığınak imha edildi

Yurtiçinde PKK'lıların kış üslenmesine geçit verilmiyor.

Muş'ta yapılan "Kıran-5" operasyonu kapsamında Valilik açıklama yaptı.

7-9 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonda toplam 17 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Arama tarama çalışmaları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve gıda malzemasi bulundu.

Tuzaklı 5 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

ulusal.com.tr

#muş
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