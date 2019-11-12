Muş'ta 17 sığınak imha edildi

Yurtiçinde PKK'lıların kış üslenmesine geçit verilmiyor.



Muş'ta yapılan "Kıran-5" operasyonu kapsamında Valilik açıklama yaptı.



7-9 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonda toplam 17 sığınak kullanılmaz hale getirildi.



Arama tarama çalışmaları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve gıda malzemasi bulundu.



Tuzaklı 5 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

ulusal.com.tr