Muş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği veriye göre; Muş'un Ilıca ilçesindeki deprem saat 08.20'de gerçekleşti.



Deprem yerin 5 km derinliğinde oldu.



ulusal.com.tr