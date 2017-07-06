Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
Öldürüldüler... Az önce açıklandı
Öldürüldüler... Az önce açıklandı
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek

Muş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği veriye göre; Muş'un Ilıca ilçesindeki deprem saat 08.20'de gerçekleşti.

Deprem yerin 5 km derinliğinde oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muş #deprem
banner863
Önceki Haber
Milli Tren Projesi için 30 mühendis alınacak
Sonraki Haber
İlk güne MFÖ damga vurdu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.