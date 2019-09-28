Muş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından deprem tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı

Muş'ta yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 senaryo hazırlandı.



Zafer Mahallesi'nde bulunan atıl binada yapılan tatbikatta, bazı vatandaşlar senaryo gereği deprem enkazı altında mahsur kaldı.



Yaralıların güvenli şekilde tahliyelerini sağlayan ekipler, ilk müdahaleyi yaptı.



Tatbikatın ikinci aşamasında ise aynı mahallede kullanılmayan bir iş yerinde senaryo gereği yangın çıktı.



İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yangından etkilenen 2 kişiye müdahale etti.



Senaryolarda vatandaşların deprem anında nasıl davranması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.



ulusal.com.tr

