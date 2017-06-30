Muş'ta inşaat alanında meydana gelen göçükte mahsur kalarak yaralanan işçi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Muş'ta inşaat alanında meydana gelen göçükte mahsur kalarak yaralanan işçi, ekipler tarafından kurtarıldı.



Kale Mahallesi'nde inşaat alanındaki kayalık bölgede göçük meydana geldi. Göçük sırasında inşaat işçisi Maşallah Ekici, yaklaşık 3 metre yükseklikten çukura düştü.



Arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine beline kadar toprağa gömülen Ekici, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.



112 Acil Servis ekibince Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Ekici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.