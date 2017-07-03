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Muş'ta mera kavgası: 4 ölü, 8 yaralı

Muş'ta mera yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 

Muş'ta mera kavgası: 4 ölü, 8 yaralı

Muş'ta mera yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 

Merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat Gün ile Sadık Ağkan hayatını kaybetti, Kasım, Sinan ve Abdülhalik Ağkan ile Servet, Halit, Gülten ve Yücel Gün ile bir kişi yaralandı.

Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #muş #mera kavgası #aşağıyongalı köyü
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