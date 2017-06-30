Hasköy ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Muş'un Hasköy ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hasköy-Muş karayolunun 2. kilometresinde Cemal Akıcı yönetimindeki 34 EF 9638 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.



Direğin devrildiği kazada sürücü ile aynı otomobilde bulunan Cemil, Gülcemal ve Serhat Akıcı yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



