Varto'da terör örgütüne yardım ve terörist cenazelerini organize ettikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Varto merkez ve kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalarda kuryelik/işbirlikçilik yaptıkları, örgütün sözde köy meclisi üyesi oldukları ve ölen örgüt mensuplarının cenaze törenlerini organize ettikleri tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Biri eski Varto DBP İlçe Başkanı, 2 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.