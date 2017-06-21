Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Varto merkez ve kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan çalışmalarda kuryelik/işbirlikçilik yaptıkları, örgütün sözde köy meclisi üyesi oldukları ve ölen örgüt mensuplarının cenaze törenlerini organize ettikleri tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Biri eski Varto DBP İlçe Başkanı, 2 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."
Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Varto'da terör örgütüne yardım ve terörist cenazelerini organize ettikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı
Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.