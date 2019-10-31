Muş ve Diyarbakırda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalına hava destekli operasyon düzenlendiğini duyurdu.



Merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.



Sahada yürütülen kararlı mücadele, örgütten kopuşları da hızlandırdı. Muş Valiliği, terör örgütünün dağ kadrosuna katılan bir teröristin, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.



İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında da teröristlerle sıcak temas sağlandı. 1 PKK'lı öldürüldü.

ulusal.com.tr