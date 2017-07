Amasya'nın Taşova ilçesinde 50 yıldır oto lastiği tamirciliği yapan Seyfettin Say, iş yerine gelen müşterilerini manilerle karşılıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde oto lastik tamirciliği yapan 71 yaşındaki Seyfettin Say, müşterilerini kendine has manilerle karşılayarak hem ekmek parasını hem de müşterilerinin gönlünü kazanıyor.











Yarım asırdır yaptığı işi, ilçe merkezindeki 30 metrekarelik atölyesinde devam ettiren Say, çalışma azmi ve müşterilerine gösterdiği hürmetle ilçe halkının takdirini topluyor.



Sağlık sorunlarına rağmen her sabah iş yerine bisikletle gelen ve dükkanını açan Say, müşterilerini her birine özel mani söyleyerek karşılıyor.



İş yerine camı tıklatarak giren müşterisini, "Cam dibinde durursun, cama tık tık vurursun, kırma oğlan camları, karakolu bulursun", saçlarını traş ettiren müşterisini, "İstanbul’a giderken hangi rüzgarlar esti, o güzel saçlarını, hangi berberler kesti" gibi manilerle karşılayan Say'ın nüktedan tavrı müşterilerin de hoşuna gidiyor.



Seyfettin Say, mesleğe küçük yaşlarda bisiklet ve bisiklet lastiği tamiriyle başladığını ve daha sonra otomobil lastiği tamir ederek mesleğini sürdürdüğünü belirtti.



Her müşteriye özel mani



Her müşteriye özel bir mani söylediğini, manilerini söylemek için daha önceden bir hazırlık yapmadığını belirten Say, şunları dile getirdi:"Küçük yaşlarda büyüklerimden dinlediklerimden manilere ilgi duymaya başladım. Çocukluğumdan beri mani söylerim. Bunu işime de taşıdım. Müşterim dükkana giriyor o an aklıma ne geliyorsa, müşterime uygun bir mani söylüyorum ve müşterimi güler yüzlü karşılıyorum. Müşterilerim benim için çok değerli, onların değerli olduklarını göstermek için mani söylüyorum. Onların da çok hoşuna gidiyor. Bazen sadece mani dinlemek için dükkana gelen müşterilerim var.

Ben ömrüm boyunca dükkanıma gelen her müşterime değer verdim ve ona mani söyledim. Müşteri velinimettir anlayışıyla onlara saygımı eksik etmedim."









"Bazen sadece onun hoş sohbeti için dükkana geliyoruz"



Say'ın 40 yıllık müşterisi Cafer Aydın ise Taşova'da lastik denince akla Seyfi Say ve manilerinin geldiğini söyledi.Bazen sadece sohbet için Say'ın iş yerine gittiklerini ifade eden Aydın, "Seyfi Baba'dan çok memnunuz, hem ustalığından hem de güler yüzünden dolayı. Biz dükkana girdiğimizde bizi tatlı diliyle ve manileriyle karşılıyor. Bu durum bizim çok hoşumuza gidiyor ve mutlu oluyoruz. Bazen onun hoş sohbeti için bile dükkanına geliyoruz." dedi.