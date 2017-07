Irak'taki Musul İl Meclis Başkanı Kiki, terör örgütü IŞID'ın Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kent merkezinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7 binden fazla olduğunu belirtti.

Irak'taki Musul İl Meclis Başkanı Beşar Kiki, terör örgütü'ın IŞID Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kent merkezinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7 binden fazla olduğunu belirtti.

Kiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "IŞID militanları, Musul'u ele geçirdikten sonra keyfi uygulamaları sonucunda iki yılda yaklaşık 5 bin sivili infaz etti. Askeri operasyon sırasında ise 2 bin sivil hayatını kaybetti." dedi.

Musul İl Meclis Başkanı, kentin batı yakasında kurtarma operasyonunun devam etmesi ve bazı cesetlerin enkaz altından çıkarılamaması nedeniyle bu sayının artabileceği uyarısında bulundu.

Musul'da meydana gelen büyük yıkama da değinen Kiki, "Musul kent merkezinin her iki yakasında büyük bir yıkım var. Kentte altyapı, yol ve köprü diye bir şey kalmadı. Her iki yakayı birbirine bağlayan 5 köprü kullanılamaz durumda. Dar sokakların olduğu Eski Musul tamamen virane olmuş." dedi.

"45 bin yaralı tedavi edildi"

Erbil Sağlık Dairesi Müdürü Saman Berzenci ise Musul'da yaralanan sivil ve askerlerin büyük bölümünün Kürt bölgesindeki hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.

"Operasyonun ilk altı ayında hastanelerimizde 45 bin asker ve sivil tedavi edildi." diyen Berzenci, Musul'dan yaralıların gelmeye devam ettiğini ve bu sayının her gün arttığını vurguladı.

"En az 50 milyar dolarlık bütçe lazım"

Irak Parlamentosu Yıkılan Bölgelerin Yeniden İnşası Komisyonu Başkanı Necibe Necib, kurtarma operasyonu sona ermeden Musul ve diğer bölgelerde meydana gelen zararın tam olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığını, ancak tahmini bir rakam çıkarılabileceğini söyledi.

Necib, "Musul kent merkezi ve ona bağlı ilçelerin hemen hepsinde büyük yıkım var. Zararın tespiti için uluslararası bir örgüt görevlendirildi. Musul'un yeniden inşası için net olmayan rakamlara göre en az 50 milyar dolarlık bir bütçe lazım." diye konuştu.