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Mutfak Sanatları Akademisi açıldı

Antalya Pastacılar ve Aşçılar Derneği, Manavgat'ta Mutfak Sanatları Akademisini kurdu. Aşçılık okulu mezunu gençler akademide ustalık yolunda deneyim kazanacak. Okul ile meslek arasında köprü görevi yapacak akademide usta-çırak geleneği de yeniden hayat bulacak.

Mutfak Sanatları Akademisi açıldı

Onlar mutfak sanatını ustalarından öğrendi. Şimdi sıra öğretmeye geldi. Antalya Pastacılar ve Aşçılar Derneği Manavgat'ta Mutfak Sanatları Akademisini kurdu.

Okuldan aldıkları bilgilere ustaların öğretisini ekleyecek olan aşçı adayları heyecanlıydı. Mutfak sanatında usta-çırak eğitiminin önemine inanan aşçılar, geleceğin hünerli ellerine el vermek için sabırsız…

Akademiye özel düzenlenen mutfakta, hazır karışımların yerine ustaların sihirli tarifleri hazırlanacak.

Mutfak Akademisi öğreticileri, aşçı adaylarını mesleğe atılmadan önce burada eğitime tabi tutacak. Peki bu eğitimden yalnız okullu aşçı adayları mı yararlanacak?
 
Haber-Kamera: Devrim Aşkın Karasoy 
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #mutfak sanatları akademisi #antalya #manavgat
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