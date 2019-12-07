Nanoteknolojik askeri kumaşları çaldılar

Bursa'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için özel olarak üretilen nanoteknolojik askeri kamuflaj kumaşlarını çalan bir organize suç örgütü yakalandı.

Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, TSK için ürettiği 1 milyon lira değerindeki nanoteknolojik askeri kamuflaj kumaşlarının Malatya'daki adrese teslim edilmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı ve MİT Bursa Bölge Başkanlığı, malzemelerin özelliği ve başka kişilerin eline geçme tehlikesi nedeniyle şüphelilerin bulunması için özel bir ekip oluşturdu.

Ekipler, kumaşların firmaya tırlarla lojistik hizmeti veren kişiler tarafından çalındığını, şüphelilerin suç örgütü yapısı içinde hareket ettiklerini belirledi.

Zanlıların, finansör, meydancı, şoför, sahte belge oluşturucu şeklinde teşkilatlandıkları belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık olaylarını dört farklı çekici ve dorse ile sahte kimlik belgeleri kullanarak gerçekleştirdiği tespit edildi.

Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda sabıkası bulunan 6 zanlı gözaltına alındı. Çalınan askeri kumaşlar da ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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