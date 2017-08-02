Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
Kritik görüşme sona erdi
Kritik görüşme sona erdi
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar

Nehirde akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri'ne giren çocuk akıntıya kapılarak boğuldu.

Nehirde akıntıya kapılan çocuk boğuldu

 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri'ne giren çocuk akıntıya kapılarak boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesinde yaşayan Mehmet Ertuğrul (16), arkadaşları ile yüzmek için evlerinin yakınından geçen Ceyhan Nehri'ne gitti.

Ertuğrul ve 2 arkadaşı, serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra Mehmet Ertuğrul'un sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi, çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Ertuğrul'un cesedi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #boğulma #ceyhan nehri
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları
Sonraki Haber
Nehirde akıntıya kapılan çocuk boğuldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.