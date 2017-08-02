Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri'ne giren çocuk akıntıya kapılarak boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri'ne giren çocuk akıntıya kapılarak boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesinde yaşayan Mehmet Ertuğrul (16), arkadaşları ile yüzmek için evlerinin yakınından geçen Ceyhan Nehri'ne gitti.



Ertuğrul ve 2 arkadaşı, serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra Mehmet Ertuğrul'un sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Ertuğrul'un cesedi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.