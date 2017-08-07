DÜN 37 derece sıcaklığı gören İstanbul'da bugün bazı ilçelerde ölçülen yüksek nem oranları dikkati çekti. DHA'nın meteorolojik ölçüm istasyonlarından derlediği verilere göre Arnavutköy / Terkos 'ta yüzde 93, Beykoz'da yüzde 92, Silivri'de yüzde 89'luk nem oranları ölçüldü. Bu oranlar, ölçülen sıcaklığın dünün gerisinde kaldığını ama hissedilen sıcaklığı yüksek derecelere taşıdığını gösterdi.

Bazı ilçelerdeki istasyonlara bu değerlerin yansıdığı İstanbul'da neredeyse sahillerin tamamı doldu taştı.



Sadece deniz kenarları değil, yeşil alanların gölgeleri bölümleri de İstanbullularının sığınıp, sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştığı yerlerdi.



Saat 15.30 sıralarında en yüksek nem oranlarının ölçüldüğü Arnavutköy (Terkos) ve Beykoz'da yaklaşık 29 derece ölçülen sıcaklık, burada yaşanlar tarafından 37 derece olarak hissedildi. Aynı saatlerde 30.5 derece sıcaklık ölçülen Silivri'de hissiedilen sıcaklık ise yaklaşık 41 derece oldu.