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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 59 gözaltı

Nevşehir'de polis ve jandarma ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, 59 kişi gözaltına alındı. 

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 59 gözaltı

Nevşehir'de polis ve jandarma ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, 59 kişi gözaltına alındı. 

Geçen Pazartesi günü, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şehit Polis Memuru Furkan Demir’in adının verildiği operasyona helikopter ve 2 drone desteğinde, 106 personel, 32 araç, 2 narkotik köpeği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

Operasyonda, 59 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 124,8 gram metamfetamin, 15.4 gram kağıda emdirilmiş bonzai, 10,2 gram eroin, 11,5 gram sentetik uyuşturucu, 26,6 gram esrar, 22 ecstacy hap, 0.32 gram afyon sakızı, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 3 fişek ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye gönderildi. Zanlılar, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Nevşehir #uyuşturucu operasyonu
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