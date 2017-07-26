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Nezarethaneden inanılmaz firar

MERSİN Adliyesi'nin penceresinden atlayıp kaçan 'yaralama' ve 'hırsızlık' şüphelisi 23 yaşındaki Tolga Keleş, yakalandığı Adana'nın Karataş İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katındaki nezarethanesinin de demir parmaklıklarını elleriyle esnetip akrobat gibi vücudunu şekilden şekle sokup kaçtı. Kimse görmeden kaçan şüpheli, bir kez daha yakalanıp tutuklandı.

Nezarethaneden inanılmaz firar

Mersin'de 15 Ocak'ta meydana gelen 'silahla adam yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan Tolga Keleş, kısa sürede yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınıp bir gün sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Mersin Adliye binasının 1'inci katında savcılık ifadesi için bekletilirken de bir anda açık pencereden atlayıp koşarak kaçtı. Polislerin takibine rağmen ara sokaklara girerek kaybolan Keleş için tüm yurtta arama kararı çıkartıldı.

YAKALANDI, YİNE KAÇTI

Şüpheli, 11 Temmuz'da Adana'nın Karataş İlçesi'nde yakalandı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bodrum katındaki nezarethaneye konuldu. Bu kez de nezarethanenin demir parmaklıklarını eliyle esneten Tolga Keleş, sıyrılıp kaçtı. Güvenlik kamerasından yapılan incelemede, akrobat gibi vücudunu şekilden şekle sokup parmaklıklar arasından çıktığı belirlendi.

Mersin ve Adana'daki güvenlik zaafiyetleri polisi zor durumda bırakınca, zanlının yakalanması için özel bir ekip kuruldu. Cinayet Büro Amirliği'nin deneyimli ekibi, dün zanlının Yüreğir İlçesi'nde bir evde olduğunu saptadı. Polis şafak vakti eve baskın hazırlığı yaptı. Zanlının kaçma ihtimaline karşı önce evin etrafını sarıp daha sonra da içeri girdi. Yakalanıp emniyete getirilen Tolga Keleş, susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Adliyeye sevk edilen Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Mersin #tolga keles
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