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Niğde'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

NİĞDE'de saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

Niğde'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

NİĞDE'de saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerinde Çiftlik-Yeşil Gölcük yolundaki Bağlama Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Ali Osman Yıldız yönetimindeki DG 352 WL Fransa plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 31 Y 8039 plakalı saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada kamyonun altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kamyonda yaralanan Saip Avcu, Ahmet Sarp ile Suriye vatandaşları; Ahid Şeyven, Ümram Hüseyin ve Rahmi Habib, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan Ali Osman Yıldız, Mustafa Kösek ve İsmail Yıldız'ın araçtan çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Sağlık görevlileri gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan 3 kişinin öldüğünü belirledi.

Kamyon sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan jandarma, kazayla ilgili soruşturma soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Niğde #kamyon #otomobil
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