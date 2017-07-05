Kazada anne ve iki kızı ile 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Niğde-Adana karayolunun 15. kilometresinde Kaynarca köyü yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 81 BL 813 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada, otomobilde bulunan Hazal Karaduman (6) ile anne Ebru ve çocukları Tülay ile Yaren Tuncer hayatını kaybetti.



Yaralanan Hatice, Nurettin, Enes, Ramazan ve Muhammet Karaduman, Buse ve Oğuz Tuncer ile ismi öğrenilemeyen bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma ile Bor Devlet Hastanelerine kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybedenler ile yaralanan 7 kişinin aynı otomobilde yolculuk yaptığı öğrenildi.