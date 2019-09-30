Bingöl'deki Norik Höyük'te 3 bin yıllık buğday bulundu. Kurtarma kazısında çömlekte bulunan yaklaşık 3 bin yıllık buğday taneleri laboratuvarda incelenecek.

Bingöl'de bulunan 3 bin yıllık buğday taneleri geçmişe ve geleceğe ışık tutacak.



Buğday taneleri Solhan'da baraj suları altında kalacak Nörik Höyük'teki kurtarma kazılarında ortaya çıkarıldı.



Başkanlığını Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç'ın yaptığı kazı 158 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. Kazıda, Urartu ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda eserin yanı sıra bir çömlek içinde 3 bin yıl öncesine ait buğday taneleri bulundu.



Buğday taneleri, ayrıştırılacak ve incelenmek üzere laboratuvara gönderilecek.



Yabani mi yoksa tarıma alınmış bir tohum mu olduğu yapılacak laboratuvar analiz çalışmalarından sonra netleşecek.



ulusal.com.tr

