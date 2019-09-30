banner1122
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Dev havayolunun iflası bekleniyor
Dev havayolunun iflası bekleniyor
İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu

Nörik Höyük'te 3 bin yıllık buğday bulundu

Bingöl'deki Norik Höyük'te 3 bin yıllık buğday bulundu. Kurtarma kazısında çömlekte bulunan yaklaşık 3 bin yıllık buğday taneleri laboratuvarda incelenecek.

Nörik Höyük'te 3 bin yıllık buğday bulundu

Bingöl'de bulunan 3 bin yıllık buğday taneleri geçmişe ve geleceğe ışık tutacak. 

Buğday taneleri Solhan'da baraj suları altında kalacak Nörik Höyük'teki kurtarma kazılarında ortaya çıkarıldı. 

Başkanlığını Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç'ın yaptığı kazı 158 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. Kazıda, Urartu ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda eserin yanı sıra bir çömlek içinde 3 bin yıl öncesine ait buğday taneleri bulundu.

Buğday taneleri, ayrıştırılacak ve incelenmek üzere laboratuvara gönderilecek.

Yabani mi yoksa tarıma alınmış bir tohum mu olduğu yapılacak laboratuvar analiz çalışmalarından sonra netleşecek.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Nörik Höyük #bingöl #buğday
Önceki Haber
İstanbul Valiliğinden hasar gören okullara ilişkin açıklama
Sonraki Haber
Son dakika haberleri! İstanbul'da deprem oldu! Kandilli ve AFAD'dan açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.