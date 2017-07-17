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Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 11 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, kırsal alanda faaliyet yürüten terör  örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı  değerlendirilen sığınak ve barınakların tahrip edilmesi amacıyla Taşköy, Üçköy,  Güzelsu, Yakınca, Bahminin, Dağiçi, Dibek, Düzce, Gürün, Eskihisar ve Üçyol  mahallelerinde 10 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.
 
Bölgedeki operasyonların tamamlandığı belirtilen açıklamada, 11  mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 06.00 itibarıyla kaldırıldığı  kaydedildi.
 
Açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin korunması  amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı  teşekkür edildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Nusaybin #mardin #pkk #terörle mücadele #üçyol #Taşköy #Üçköy #güzelsu #Yakınca #Bahminin #Dağiçi #Dibek #düzce #Gürün #eskihisar
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