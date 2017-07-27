MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi Akarsu, Yavruköy ve İlkadım olmak üzere 3 mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nusaybin'e bağlı 3 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin İlçemiz kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat: 22:00 itibari ile İlimiz Nusaybin İlçemiz kırsal alanında bulunan; Akarsu, Yavruköy ve İlkadım Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.