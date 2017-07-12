BURSA’nın Gemlik İlçesi'nde, geçen cumartesi günü Roda Limanında yüklediği suntaları denize dökülen Moldova bayraklı NS Sprit gemisine, Gemlik Liman Başkanlığı ile Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 64 bin 500 lira para cezası kesildi.

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Gemlik İlçesi Gemsaz’da geçen cumartesi günü, Roda limanından sunta yükleyen Moldova bayraklı NS Sprit Gemisi'nden iddiaya göre yanlış yükleme nedeniyle suntalar balyalar halinde denize döküldü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil suntalarla kaplandı. Sorumlulk alanında olmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gemlik Liman Başkanlığı üç gün süren çalışmanın ardından sahildeki suntaları temizledi.



Limanın temizlenmesinin ardından inceleme yapan Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri suntanın denize döküldüğü gemiye 28 bin lira, Gemlik Liman Başkanlığı ise 36 bin 500 lira idari para cezası kesti.



Gemlik Liman Başkanlığı yetkilileri Moldova bayraklı NS Sprit gemisinin 8 Temmuz’da Armutlu açıklarında bağlandığını belirtti.



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