ARDAHAN kent merkezinde kümes hayvanların toplu ölümleri nedeniyle alarm verildi ve şüpheli görülen işletmelerde kaz, tavuk, hindi, ördekler itlaf edilmeye başlandı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, özel kıyafetleri ile kent merkezindeki Halilefendi Mahallesi'nde kümes hayvanlarında görülen şüpheli ölümler nedeniyle küçük ve büyük işletmeleri denetimden geçirdi. Küçük ve büyük bazı işletmelerde görülen şüpheli ölümler, hastalığın insanlara bulaşma riskini gözönüne alarak itlaf ve imha işlemleri yapıldı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, itlaf ve imha edilen her kaz için 150, hindi için 90, ördek için 48, tavuk için 26 TL ödeme, hindi 90, ördek için ise 48 TL ödeyecek. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından işletmelere yapılan yapılan duyuruda şöyle denildi:



HAYVANINI SAKLAYANA 8 BİN TL CEZA



"İlimiz Halilefendi Mahallesi'nde kanatlı hayvanlarda görülen şüpheli ölümler nedeniyle, şüpheli görülen işletmelerde tüm kanatlı hayvanlar ithaf ve imha edilecektir. Tüm kanatlı hayvanların tazminatlı olarak itlaf-imha edilmesi yönünde İl Hayvan Sağlık Zabıtası komisyonunca karar alınmıştır. Yetiştiricilerin imha- itlaf eden resmi görevli personele yardımcı olmaları gerekmektedir. Hayvanlarını saklayan sahiplerine 5996 sayılı kanunun 36. Maddesine göre 8 bin 27 TL idari para cezası uygulanacak ve insan sağlığını tehlikeye attıkları için Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."



Öte yandan kümes hayvanı besleyenler, hastalığın dışarıdan getirilerek pazarlarda satılan, kaz, tavuklardan bulaştığını öne sürerek kümes hayvanı satışlarının yasaklanmasını istedi.