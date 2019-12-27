O illerde eğitime kar engeli

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.

Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta çocuk kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kız çocuğu, ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Yeniışık köyünde rahatsızlanan 4 yaşındaki Esmanur Özbek, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine köye yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 3 saat süren zorlu çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evde yapılan çocuk, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.

Anne Evin Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, gün içerisinde aralıklarla burnundan kan akan kızının sağlığından endişe ettiğini söyledi.

Yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremediklerini belirten Özbek, "Peçeteyle burnundaki kanı temizlemeye çalıştım ama durmadı. Karla mücadele ve sağlık ekiplerini aradık. Allah razı olsun. Gelerek bizi hastaneye ulaştırdılar." dedi.

Tunceli'de eğitime ara

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla ev çatılarının ve ağaçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.

Sürücüler ile yayalar ise cadde ve sokaklardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında aksama yaşanmaması için temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaymakamlığın yoğun kar yağışı nedeniyle aldığı kararla ilçede ilk ve ortaokullar bir gün arayla tatil edildi.