Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''

Obruklar Karaman'da can aldı

Yer altı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle oluşan obruklar Karaman'da can aldı. Bir çiftçi gübre toplarken 80 metre derinliğindeki obruka düşerek yaşamını yitirdi.

Obruklar Karaman'da can aldı

Karaman'da bir vatandaş 80 metre yüksekliğindeki obruğa düşerek öldü. 

65 yaşındaki Menduh Baştürk güvercin gübresi toplamak için yaklaşık 80 metrelik obruğa ip merdiven sarkıttı. 

İnişi sırasında bastığı merdivenin ipi kopan Baştürk, aşağıya düştü.

Çevrediki vatandaşalrın haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bellerine halat bağlayarak aşağıya inen AFAD ekipleri ulaştıkları Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Baştürk'ün cesedi, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Konya ve Karaman başta olmak üzere ovalarda obruk sayısı artıyor. Yer altı sularının bilinçsiz kullanımı, yanlış sulama yöntemleri obruklara neden oluyor. 

Büyük ve derin çukurlar bölgede tehlike saçıyor. Büyük korku yaşayan vatandaşlar önlem alınmasını istiyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #obruk #karaman
Önceki Haber
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk
Sonraki Haber
Taşıt kredisinde faiz indirimi başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.