Yer altı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle oluşan obruklar Karaman'da can aldı. Bir çiftçi gübre toplarken 80 metre derinliğindeki obruka düşerek yaşamını yitirdi.

Karaman'da bir vatandaş 80 metre yüksekliğindeki obruğa düşerek öldü.



65 yaşındaki Menduh Baştürk güvercin gübresi toplamak için yaklaşık 80 metrelik obruğa ip merdiven sarkıttı.



İnişi sırasında bastığı merdivenin ipi kopan Baştürk, aşağıya düştü.



Çevrediki vatandaşalrın haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bellerine halat bağlayarak aşağıya inen AFAD ekipleri ulaştıkları Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Baştürk'ün cesedi, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.



Konya ve Karaman başta olmak üzere ovalarda obruk sayısı artıyor. Yer altı sularının bilinçsiz kullanımı, yanlış sulama yöntemleri obruklara neden oluyor.



Büyük ve derin çukurlar bölgede tehlike saçıyor. Büyük korku yaşayan vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.





ulusal.com.tr