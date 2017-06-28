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Oğlu ve torununu öldürdüğü iddiası

Kastamonu'da aynı evde yaşadığı oğlu ve torununu tüfekle öldürdüğü iddia edilen 85 yaşındaki kişi gözaltına alındı

Oğlu ve torununu öldürdüğü iddiası

Kastamonu'da, oğlu ve torununu tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Hatip köyünde yaşayan İsmail Çıldır (85), henüz bilinmeyen nedenle birlikte yaşadığı torunu Mustafa Çıldır'a evin önündeki traktöre binerken, oğlu Kamil Çıldır'a da (60) evde tüfekle ateş etti.

Baba ile oğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinnet getirdiği belirtilen İsmail Çıldır'ın elindeki tüfek aile fertlerince alınarak durum güvenlik güçlerine bildirildi.

Baba ve oğlunun cenazesi, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Dede İsmail Çıldır, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu #dede #Cinnet #cinayet
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