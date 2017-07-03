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Oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Kocaeli'de tartıştığı oğluna silahla ateş ettiği öne sürülen baba gözaltına alındı

Oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, tartıştığı oğlunu silahla yaraladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balaban Mahallesi Kocaoğlu mevkisinde, baba Nurettin A. ve oğlu Remzi A. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Nurettin A, oğlu Remzi A’ya silahla ateş etti.

Ağır yaralanan Remzi A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Remzi A’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Baba Nurettin A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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