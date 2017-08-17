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Öğrencilerin barınma telaşı

Üniversite sonuçlarından sonra veli ve öğrencilerin diğer bir koşuşturması da yurtlar. Velilere göre devlet yurtları yetersiz, özel yurtlar da pahalı...

Öğrencilerin barınma telaşı
Tartışmalı olsa da üniversite sonuçları açıklandı, sıra barın ihtiyacının karşılanmasına geldi.

Üniversiteyi kazanan ve ailesinden uzakta okuyan öğrenciler nerede kalacak. İlk akla gelen devlet yurtları. 

Veliler, devlet yurtlarında yer bulamayınca özel yurtlara yöneliyor.

Ancak onlar da velilere biraz tuzlu geliyor.

FETÖ'ye ait öğrenci yurtları kapatıldı aileler, yine de yurttaların denetim altında tutulmasını istiyor. 

Öğrenciler de devlet yurtlarındaki eksikliklerden yakınıyor.



ulusal.com.tr
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