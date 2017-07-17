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Öğrencilerin bindiği patpat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, TEOG tercihi yapmaya giden öğrencilerin de bulunduğu tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandı.

Öğrencilerin bindiği patpat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde patpat adı verilen  tarım aracının devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Küre'nin Güllüce köyünden Kabalar Ortaokuluna  TEOG tercihi yapmak için giden öğrencilerin de bulunduğu Naim Çakal'ın (40)  kullandığı tarım aracı patpat, Kök Mahallesi yakınlarında devrildi.

 Kazada, TEOG tercihi yapmak için eğitim gördüğü Kabalar Ortaokuluna  gitmek üzere tarım aracına binen 14 yaşındaki Aysel Aksoy hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Nail Çakal ile Sinem Karagöz (14), Nursel Aksoy (14),  Ali Aksoy (61) ve Selma Aksoy (38) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet  Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sinem Karagöz ve Selma Aksoy ilk müdahalenin  ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu #teog
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