Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) resmi eğitim kurumlarındaki kadrolu öğretmenlerin, istemeleri halinde sözleşmeli öğretmen olarak atanan eşlerinin görev yaptıkları yerlere atanma talebinde bulunabileceği bildirildi.
Bakanlığın internet sitesindeki bilgiye göre, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlardan, eşleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan eşlerinin görev yapacakları yerlere aile birliği mazeretine bağlı olarak, yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.
Kadrolu öğretmenler, atamalarının gerçekleştirilmesi halinde sözleşmeli öğretmen olan eşlerinin göreve başlamalarını takiben ilişiklerini kesip atandıkları yerlerde göreve başlayabilecek.
Başvurular, bugünden 14 Ağustos'a kadar "http://mebbis.meb.gov.tr" veya http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden yapılabilecek.
Kadrolu öğretmenler, istemeleri halinde sözleşmeli öğretmen olarak atanan eşlerinin görev yaptıkları yerlere atanma talebinde bulunabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) resmi eğitim kurumlarındaki kadrolu öğretmenlerin, istemeleri halinde sözleşmeli öğretmen olarak atanan eşlerinin görev yaptıkları yerlere atanma talebinde bulunabileceği bildirildi.
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